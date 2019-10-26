 الرئيس الباكستاني يناقش الأوضاع في كشمير مع نظيره الأذري خلال قمة في باكو - بوابة الشروق
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الرئيس الباكستاني يناقش الأوضاع في كشمير مع نظيره الأذري خلال قمة في باكو

ؤإسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 6:11 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 6:11 م

التقى الرئيس الباكستاني عارف علوي، نظيره الأذريبيجاني إلمار محمد ياروف على هامش قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو، عاصمة أذربيجان.

وقال علوي - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم/السبت - إنه تم مناقشة الوضع الراهن في جامو وكشمير، مضيفا أن الهند تحاول تغيير التركيبة السكانية للإقليم من خلال إلغاء الوضع الدستوري الخاص للمنطقة.

وأشار الرئيس الباكستاني إلى أن بلاده ترغب في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع أذربيجان، معربا عن تقديره للدعم الأذري لباكستان في النزاع الكشميري، لافتا كذلك إلى مناقشته مع ياروف قضايا دولية وإقليمية أخرى.

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