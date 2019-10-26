رئيس الوزراء العراقي يعتزم إجراء تعديل وزاري يشمل 5 حقائب

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صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، مساء السبت، بأن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، سيطلب من البرلمان تعديلًا وزاريًا، يشمل خمس حقائب، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.