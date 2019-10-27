الجيش السوري ينتشر في ريفي الرقة والحسكة

دخلت القوات الحكومية السورية لأول مرة منذ حوالي 6 سنوات مناطق في ريف محافظة الرقة الغربي وترسل تعزيزات عسكرية كبيرة في محافظة الحسكة.

وقال مصدر مقرب من القوات السورية: "انتشرت وحدات من الجيش السوري اليوم على طول الحدود الممتدة من مدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي وصولا إلى قرى 8 آذار والحرية وبندر خان وبغديك في ريف منطقة تل أبيض الغربي وأصبحت على بعد أقل من 15 كيلومترا غرب مدينة تل أبيض".

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "انتشار الجيش على كامل المناطق الحدودية ضمن أراضي محافظتي الرقة وعين العرب ونحن على مسافة تبعد عشرات الأمتار من الحدود الحالية مع تركيا في قرية 8 آذار".

وفي ريف تل أبيض تتواصل المواجهات بين المليشيات السورية المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية.

وقال قائد في هذه المليشيات: "سيطرت قواتنا اليوم على قرية أبو خرزة شمال بلدة عين عيسى بعد اشتباكات مع مسلحي قسد الذي سقط منهم قتلى وجرحى في قصف مدفعي على محاور تحركهم".

وفي شرق سوريا واصل الجيش السوري انتشاره في ريف المحافظة الشمالي الغربي.

وقال مصدر عسكري سوري: "واصلت وحدات من الجيش السوري انتشارها في ريف مدينة رأس العين الجنوبي الغربي ووصلت إلى أطراف بلدة المناجير التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا، كما سوف تنتشر وحدات أخرى من الجيش بين مدينتي رأس العين والدرباسية على طول الحدود مع تركيا".

وقال الناطق الرسمي باسم المليشيات المدعومة من تركيا لـ (د.ب.أ) "دمر الجيش الوطني السوري عدة آليات عسكرية للجيش السوري خلال محاولتهم التقدم على طريق تل تمر بمحيط رأس العين شمال الحسكة".

وأضاف الحمود "جرت اليوم أيضا اشتباكات بين قواتنا ومسلحي قسد في محيط قريتي أم عشبة ومريكيز على طريق رأس العين - الدرباسية ".