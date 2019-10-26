وزير الدفاع اللبناني يحذر من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات

حذر وزير الدفاع اللبناني، مساء اليوم السبت، من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات ويطالب المتظاهرين بالإبلاغ عن أي شخص يحمل سلاحًا، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".

وقال بيان للجيش اللبناني إن قواته قد تعرضت للرشق بالحجارة، والرمي بالمفرقعات النارية في منطقة البداوي مما أدى إلى وقوع 5 إصابات في صفوفها.

وتابع البيان أن: "الجيش اضطر إلى بسبب تطور الأوضاع إلى إطلاق النار في الهواء، والرصاص المطاطي، وهو ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح".

وعقد قيادات الجيش اللبناني، مساء السبت، اجتماعًا لمناقشة الأوضاع الراهنة بالبلاد، في ضوء استمرار المظاهرات.

وقالت وزارة الدفاع اللبنانية، إن الاجتماع تناول بحث الإجراءات الرامية للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

ويشهد لبنان، منذ يوم الخميس قبل الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على أداء الحكومة، والسياسات الاقتصادية الحالية، وفرض العديد من الضرائب.