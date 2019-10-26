 أسرة «باركلي» تعتزم عرض صحيفة «تليجراف» البريطانية للبيع - بوابة الشروق
السبت 26 أكتوبر 2019 11:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

أسرة «باركلي» تعتزم عرض صحيفة «تليجراف» البريطانية للبيع

(د ب أ)
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:48 م

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أسرة باركلي المالكة لصحيفتي "ديلى تليجراف" و "صنداي تليجراف"، تعتزم عرض الصحيفتين للبيع، ضمن خطة لمراجعة استثماراتها البريطانية.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن يتم تعيين مستشارين ماليين لتقييم حافظة شركات من بينها فندق ريتز ومتجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت "شوب دايركت".

وأضافت الوكالة أنه الأسرة تأمل في أن تتم هذه المراجعة خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.

وحسب صحيفة "التايمز"، البريطانية فإن من بين المشترين المحتملين كل من مؤسسة "ديلي ميل وجنرال تراست" والكسندر ليبيديف مالك "إيفنينج ستاندارد" و"الإندبندنت".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك