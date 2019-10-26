أسرة «باركلي» تعتزم عرض صحيفة «تليجراف» البريطانية للبيع

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أسرة باركلي المالكة لصحيفتي "ديلى تليجراف" و "صنداي تليجراف"، تعتزم عرض الصحيفتين للبيع، ضمن خطة لمراجعة استثماراتها البريطانية.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن يتم تعيين مستشارين ماليين لتقييم حافظة شركات من بينها فندق ريتز ومتجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت "شوب دايركت".

وأضافت الوكالة أنه الأسرة تأمل في أن تتم هذه المراجعة خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.

وحسب صحيفة "التايمز"، البريطانية فإن من بين المشترين المحتملين كل من مؤسسة "ديلي ميل وجنرال تراست" والكسندر ليبيديف مالك "إيفنينج ستاندارد" و"الإندبندنت".