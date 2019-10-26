غياب وحيد عن فريق توتنهام في مباراة ليفربول

اهتم الموقع الرسمي لنادي ليفربول ببعض التفاصيل الفنية الخاصة بخصمهم المقبل توتنهام هوتسبير، حيث أوضح في تقريره صباح اليوم أن السبيرز سيعاني من غياب وحيد في قمة الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد غياب توتنهام الوحيد في المباراة المقبلة بسبب الإصابة في رحلته إلى آنفيلد هو حارس المرمى وقائد الفريق هوجو لوريس، الذي أصيب بخلع في المرفق في بداية هذا الشهر.

وكان ماوريسيو بوتشتيتينو، المدير الفني لتوتنهام قد قال في تصريحاته للصحفيين أمس الجمعة :"غياب توبي ألدفيريلد وداني روز أو جاهزيتهما ؟ أحاول دائمًا اعتماد سياسة المداروة، نلعب الكثير من المباراة ونستخدم لاعبين مختلفين، لم أقرر بعد قائمة الفريق أو التشكيل الأساسي أو خطة اللعب التي سنستخدمها أمام ليفربول. لكن غدا سيكون لدي أفكار واضحة عن كل ذلك".

ويحل توتنهام ضيفًا على ليفربول مساء غدًا الأحد بملعب أنفيلد رود في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في أول مباراة تجمع الفريقين منذ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي الذي تغلب فيه الريدز بهدفين دون رد.