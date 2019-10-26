مفوضية حقوق الإنسان العراقية: مقتل 6 متظاهرين في بغداد والناصرية

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أعلن مصدر في مفوضية حقوق الإنسان العراقية اليوم السبت، مقتل ثلاثة متظاهرين في بغداد وثلاثة آخرين في مدينة الناصرية (360 كيلومترا جنوب بغداد).

وقال المصدر إن "ثلاثة متظاهرين قتلوا في مدينة الناصرية عندما حاول متظاهرون اقتحام منازل لمسؤولين وحزبيين في مناطق متفرقة من مدينة الناصرية فيما أصيب 17 متظاهرا".

وأضاف أن "ثلاثة متظاهرين آخرين قتلوا في ساحة التحرير وسط بغداد، وأصيب 22 آخرين نتيجة استخدام القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع".

ومن ناحيته أعلن المتحدث الرسمي باسم تنسيقيات التظاهرات الدكتور عبدالرزاق العبيدي إنهاء مظاهر التظاهر السلمي في بغداد والانسحاب نحو ساحة التحرير وتنظيم اعتصامات مفتوحة داخل المدن والمناطق التابعة للعاصمة ونصب الخيام.

وقال العبيدي: "نرفض رفضا قاطعا المساس بأمن المتظاهرين والقوات الأمنية وما جرى اليوم من سقوط شهداء وجرحى لوجود مندسين يخططون لكسب ثمار الثورة التي انتفض لها الشباب من أجل الحقوق المشروعة لا سفك الدماء".

وأكد أن "مرحلة التظاهر انتهت وبدأ الاعتصام المفتوح وهو مكفول شرعا وقانونا وهدفنا تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم والكشف عن قتلة المتظاهرين وبناء عراق واحد موحد من الشمال إلى الجنوب بعيدا عن المحاصصات الحزبية والطائفية والقومية".