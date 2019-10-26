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تعرض الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ليتشي والتي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولم يخرج هيجواين من ملعب اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها عقب التحامه القوي مع حارس ليتشي، وأصر على استكمال الدقائق القليلة من المباراة مصابا.

وسقط هيجواين عقب انتهاء اللقاء مباشرة على أرضية الملعب، وظلت رأسه تنزف بالدماء ودخل الطاقم الطبي لفريق يوفنتوس من أجل إنقاذ حالته.

وأكد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس في تصريحات صحيفة عقب اللقاء، أنه في حالة واعي ويجيب على الأسئلة، ولكن سيتم نقله للمستشفي لاستكمال علاجه والإطمئنان على حالته.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 23 في صدارة الدوري، فيما رفع ليتشي رصيده إلى النقطة 8 في المركز الـ16.