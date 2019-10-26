استطلاع رأي: 50% من الألمان يشعرون بالضغط خلال شراء هدايا الكريسماس

كشف استطلاع للرأي أن حوالي 50% من الألمان يشعرون بالضغط خلال شراء هدايا عيد الميلاد "الكريسماس".

وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت أن نقص الأفكار عن طبيعة الهدية التي يمكن شراؤها هو أكثر ما يفسد مزاج الألمان في هذا العيد.

وشكا 42% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نتائجه، من أنهم لا يعرفون أحيانا نوعية الهدايا التي يجب شراؤها.

كما ذكر آخرون أن الصعوبة في إيجاد منتجات معينة والتزاحم في المتاجر يفسد عليهم بهجة العيد، ويساور نحو 20 % من الألمان قلق إزاء كيفية توفير الأموال المطلوبة لهذه الهدايا.

وأجرى الاستطلاع شركة "بيريسكوب باي ميكينزي" لأبحاث السوق، وشمل أكثر من 2500 مستهلك في ألمانيا.