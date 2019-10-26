الأطباء الأجانب يمثلون أكثر من نصف العاملين الجدد في النظام الصحي البريطاني

أفادت تقارير رسمية بأن عدد الأطباء الأجانب الوافدين للعمل في النظام الصحي البريطاني سجل أعلى مستوياته منذ سنوات، حيث يمثلون أكثر من نصف الأطباء الجدد.

وذكرت صحيفة (ذا صن)، أن هذا حدث رغم التعهدات المتكررو بتدريب المزيد في المملكة المتحدة من أجل المساعدة في التخفيف من أزمة نقص الأطقم الطبية.

وقال رئيس هيئة الرقابة الطبية إن 10 آلاف طبيب أجنبي سيتم تسجيلهم حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يمثل مضاعفة عددهم في غضون عامين.

ويعد هذا أعلى رقم من الأطباء الأجانب يتم تسجيله في المملكة المتحدة منذ عام 2003.

وبالمقارنة يتوقع المجلس الطبي العام تسجيل 7500 من الخريجين في المملكة المتحدة بجانب 2000 من دورل الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي.