«الري» تعلن حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات للتعامل مع الأمطار والسيول

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بين قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية بالتعامل مع موسم السيول الذي بدأ مبكرًا هذا العام على غير العادة، وذلك نتيجة التغيرات المناخية وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطري، والسيول المصاحبة لها.

وأضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة السيول من تكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات المؤهلة لسقوط الأمطار بها خلال الفترة القادمة.

وأكدت الوزارة أن كل المنشآت والمشروعات التي قامت بها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع الأمطار والسيول، وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.

وقالت الوزارة إن استراتيجيتها في التعامل مع ملف السيول ترتكز على التقليل من المخاطر التي تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجاري المائية والخلجان.



