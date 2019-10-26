أمرت، نيابة أول العامرية غرب الإسكندرية، اليوم السبت، بالتحفظ على 3.5 طن خضراوات "مُجمدة" غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومجهولة المصدر، بعد ضبطهم داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية.

كما أمرت النيابة، بسرعة استقدام تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وحجز المدير المسئول عن الثلاجة "محل المضبوطات" على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة كميات من الخضراوات المجدة "الفاسدة" والغش التجاري، وإرسال عينة منها لوزارة الصحة؛ لتحليلها.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء أشرف الجندي، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام مسئولي ثلاجة "حفظ أغذية" تابعة لإحدى شركات الصناعات الغذائية بداخلها أغذية بها تغير في الخواص الطبيعية.

وبمداهمة الثلاجة وضبط المدير المسئول عنها، عثر بداخلها على 2.5 طن "خضروات مجمدة" مجهولة المصدر "بدون مستندات"، بالإضافة على ضبط 1 طن "خضروات مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وهو ما أكده تقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من وزارة الصحة.

تم تحرير محضر "جنح" بقسم شرطة أول العامرية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.