بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا وتطبيق مذكرة التفاهم مع تركيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، الوضع في سوريا وتطبيق مذكرة التفاهم الروسية التركية حول شمال شرقي سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية(الكرملين ) دميتري بيسكوف أنه جرى تبادل شامل للآراء حول موضوع تنفيذ المذكرة المتفق عليها بين رئيسي روسيا وتركيا، وكذلك حول الوضع في سوريا ككل يوم الثلاثاء الماضي".

وتتضمن مذكرة التفاهم المشار إليها عشر نقاط، وصفها بوتين بأنها "بالغة الأهمية" لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية.

وبموجب الاتفاق، أنه ابتداء من ظهر يوم الخميس الماضي يجري إدخال وحدات من الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري، إلى الأراضي المتاخمة لمنطقة العملية التركية بشمال سوريا، لتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية، خلال فترة 150 ساعة، وتبدأ القوات الروسية والتركية بعد ذلك، بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.