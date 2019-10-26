ترامب : بيلوسي تهتم بالتحقيق في عزلي أكثر من حل مشاكل دائرتها الانتخابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم السبت ، : "إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تولي اهتمامًا أكثر بالتحقيق في عزله عن المشاكل التي تواجه دائرتها البرلمانية في ولاية كاليفورنيا".

وأضاف ترامب - في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "لا أستطيع أن أصدق أن دائرة نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو في هذا الوضع المزري ، فالمدينة نفسها تمارس العديد من الانتهاكات البيئية والصحية ؛ مما جعلها تُدان للحكومة الفيدرالية بمليارات الدولارات ، وكل ما تعمل عليه بيلوسي هو العزل".

وتابع الرئيس الأمريكي : "يجب أن نعمل جميعًا معًا من أجل تنظيف هذه النفايات الخطيرة وأماكن تجمع المتشردين قبل أن تفنى المدينة بالكامل"..لافتا إلى أن دائرة بيلوسي تعاني من ظروف خطيرة وسيئة للغاية من شأنها أن تؤثر سلبا على المحيط الهادي وإمدادات المياه .. داعيًا بيلوسي للعمل على تحسين الوضع الذي تعاني منه دائرتها في كاليفورنيا.

يُشار إلى أن النائبة الديمقراطية رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تمثل الدائرة الـ12 في الكونجرس الأمريكي عن المنطقة التي تشمل سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

وكانت بيلوسي قد أعلنت في 24 سبتمبر الماضي فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب بعد ظهور تقارير إعلامية تُفيد بأنه حاول الضغط على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لدفعه إلى التحقيق بشأن علاقات المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن ونجله هانتر في أوكرانيا ؛ ما قد يساعد ترامب في الفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.