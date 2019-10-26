السودان يوقع اتفاقية استضافة مركز عمليات الهجرة غير الشرعية الأفريقي

وقع السفير أنس الطيب الجيلاني سفير السودان في إثيوبيا، نيابة عن حكومة السودان، اتفاقية لاستضافة مركز العمليات القاري للهجرة غير الشرعية التابع للاتحاد الأفريقي، لتكون الخرطوم مقرا دائما للمركز.

وقالت وزارة الخارجية السوداني، في بيان اليوم السبت، إن مريم سيسي مديرة الشئون الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الافريقي وقعت الاتفاقية نيابة عن المفوضية.

وأوضح البيان، أن المركز يعد الأول من نوعه في القارة الافريقية، حيث سيقدم خدماته لجميع الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم المركز فنيا وماديا.

وأضاف البيان: "يأتي احتضان المركز بالخرطوم، إعترافا بدور السودان واسهاماته المقدرة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة القرن الافريقي".