تقارير: إيران تدرس مشاريع للغاز الطبيعي المسال

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ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أن إيران تدرس إقامة مشاريع للغاز الطبيعي المسال لتعزيز العائدات من احتياطات الغاز الطبيعي.

ونقل الموقع عن تالين منسوريان، مدير الاستثمارات والأعمال في شركة النفط الإيرانية الوطنية، أن المشاريع سوف تمول من جانب مستثمرين أفراد.

وقال منسوريان إن الغاز الطبيعي الإيراني المسال لديه موارد ومنشآت يمكن أن تستخدم في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الصغيرة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن موقع شانا أن المشروع يشمل ست وحدات غاز طبيعي مسال بقدرة انتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويا.