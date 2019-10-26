العراق: تمديد حظر التجوال في كربلاء وتعيين قادة جدد للشرطة في بغداد والديوانية وذي قار



قررت الحكومة المحلية في محافظة (كربلاء) العراقية، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال المعلن في المحافظة إلى إشعار آخر.

وأشار مصدر أمني في المحافظة، حسبما أفادت قناة (السومرية) نيوز الإخبارية، إلى أن الحكومة المحلية في كربلاء أعلنت أمس الجمعة، حظر التجوال حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، لكنها قررت تمديد حظر التجوال مجددا إلى إشعار آخر.

وكانت العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل شهدت أمس الجمعة، تظاهرات تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني عراقي، أنه تم تعيين اللواء الركن ماجد فالح الموسوي قائدا جديدا لشرطة بغداد، بعدما أوصت لجنة التحقيقات الخاصة بأحداث التظاهرات بإعفاء قائد شرطة بغداد السابق اللواء صلاح مهدي.

أضاف المصدر أنه تم كذلك تعيين العميد حيدر حسن منخي قائدا لشرطة محافظة الديوانية، فيما تسلم العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب السعيدي رسميا قيادة شرطة محافظة ذي قار.



