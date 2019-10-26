إعلام النواب: من مصلحة الحكومات العربية تقديم المعلومة بشكل دقيق

انطلق منذ قليل، بأحد الفنادق في القاهرة منتدى مسك للإعلام 2019 الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" .

وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال كلمته في المنتدى إن المنع الآن أصبح مستحيل، ومن يتصور أنه يستطيع أن يمنع فهو لا يفهم طبيعة الزمن الذي نعيش فيه، مضيفا أن المد الإخباري والإعلامي يتدفق بشكل طبيعي، والحرية الموجودة في حقك في المعرفة.

وأوضح من مصلحة الحكومات العربية أن تقدم المعلومة الدقيقة في أسرع وقت ممكن، لأنك لو لم تقدمها سيقدمها غيرك بشكل غير دقيق.

وأشار إلى أن حجم تداول المعرفة يتكاثر ويزداد يوميا وليس بالسنوات، ولا يمكن إتخاذ أو دراسة قرار سياسي في العالم دون دراسة إعلامية مصاحبة له.