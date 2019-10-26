 الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده على دعمه المتواصل لتونس - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده على دعمه المتواصل لتونس

أ ش أ
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 1:53 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 1:53 م

هنأ الاتحاد الأوروبي، الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد على تقلده هذا المنصب الرفيع، مجددا استعداده لمواصلة دعم تونس ومواطنيها في جميع المجالات.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، في بيان مشترك: "إنه وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، نهنئكم على تنصيبكم بعد انتخابكم بأغلبية كبيرة لرئاسة تونس، ما يعكس إرادة الشعب التونسي لمواصلة عملية الانتقال الديمقراطي، التي بدأت في عام 2011".

وأكد الاتحاد الأوروبي، في البيان، أنه يأمل في تعميق الشراكة مع تونس لمواجهة التحديات المشتركة، وفق القيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الشراكة، لافتا إلى أن التحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني كبيرة في تونس، وتستوجب أكثر من أي وقت مضى تنظيم حوار وطني بناء وشامل.

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