ميسي: لن أغير شيئا فزت به في مسيرتي مقابل كأس العالم

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أمس الجمعة، إنه يتمنى التتويج بلقب المونديال، لكنه لن يستبدل أي شيء من أجله.

وصرّح ميسي عبر محطة "TYC" الأرجنتينية: "كنت سأحب لو فزت بكأس العالم، ولكني لا أستبدله بأي شيء آخر حققته في مسيرتي".

وأكمل في حوار سيُنشَر كاملًا في وقت لاحق: "لم أحلم قط بكل ما وصلت إليه في حياتي، إنه أكبر بكثير مما كنت أتخيل".

وأضاف: "ما حققته حتى الآن، هو ما منحه الله لي ".

وعجز ميسي عن قيادة بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم في 4 نسخ شارك فيها، إذ كان أفضل ما حققه هو المركز الثاني عام 2014.

وفاز ميسي مؤخرا بجائزة The Best كأفضل لاعب في العالم المقدَمة من الاتحاد الدولي "فيفا"، ودخل القائمة الأولية للمرشحين لنيل الكرة الذهبية.