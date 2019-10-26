«الكينية لتوليد الكهرباء» ترجئ الإعلان عن نتائجها المالية للعام الماضي لمدة شهر

ذكرت الشركة الحكومية الكينية لتوليد الكهرباء أنها لن تتمكن من الإعلان عن نتائجها المالية للعام المالي المنقضي، والذي انتهى في يونيو الماضي، كما كان مقررا في 31 أكتوبر الجاري، بسبب عدم تعيين مدقق عام حسابات في البلاد.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج"، قالت الشركة: "سيتم إرجاء وضع اللمسات النهائية للنتائج المالية المُدققة للشركة الكينية لتوليد الكهرباء والخاصة بالعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بسبب عدم الانتهاء من تعيين مدقق عام حسابات جديد".

ومن المتوقع أن تكتمل عملية التعيين بنهاية شهر نوفمبر المقبل، بحسب البيان الذي نشرته صحيفة "نيشن" الكينية في عددها الصادر اليوم السبت، وقالت الشركة إنها حصلت على موافقة "هيئة أسواق المال" الكينية لتمديد أجل الإعلان عن نتائجها المالية للعام الماضي لحين تعيين مدقق عام.

يشار إلى أن مدقق عام الحسابات في كينيا يتولى الموافقة على النتائج المالية للشركة المملوكة للدولة.