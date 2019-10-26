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متظاهرون يحتشدون في برشلونة لدعم قادة انفصاليين

(د ب أ)
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:47 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:47 م

احتشد المتظاهرون في شوارع برشلونة اليوم السبت دعما لقادة كتالونيا المسجونين بسبب تورطهم في استفتاء حول الانفصال عن إسبانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتستمر الاحتجاجات العنيفة في كتالونيا منذ 14 أكتوبر الحالي ، عندما حكمت المحكمة العليا في إسبانيا على العديد من السياسيين الكاتالونيين بالسجن لمدد طويلة بسبب تورطهم في استفتاء على انفصال الإقليم الإسباني عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعرض مئات المحتجين لإصابات وللاحتجاز.

وأصيب مئات الأشخاص، من بينهم 300 من رجال الشرطة، واعتقل حوالي 200 شخص منذ بداية الاحتجاجات.


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