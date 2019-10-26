روسيا تساعد الكونغو الديمقراطية في تجديد شبكتها للسكك الحديدية

وقعت هيئة السكك الحديد الروسية مذكرة تعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في تجديد سكك الحديد المتداعية في البلاد.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لهيئة السكك الحديد الروسية أن الجانبين "يعتزمان بحث إمكانية التعاون في مجالات مثل تنفيذ مشاريع ترميم وتحديث وبناء خطوط سكة حديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي مشاريع واعدة في تطوير لوجيستيات السكك الحديد والشحن ونقل الركاب".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن البيان أن السكك الحديد الروسية قد تعرض أيضا تدريبا في الكونغو وفي روسيا لموظفي السكة الحديد الكونغوليين.

ووقع وزير النقل والاتصالات الكونغولي ديدير مازنجا اتفاق تعاون يوم الأربعاء الماضي خلال قمة روسية أفريقية استضفها الرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي.

وتواجه الكونغو صعوبات في إصلاح شبكة السكك الحديد التي كانت يوما تنقل ثروات البلاد من النحاس والكوبالت ، بعد سنوات من الحرب وسوء الإدارة. وانهى البنك الدولي العام الماضي برنامجا لم ينجح في إنعاش الشركة الوطنية للسكك الحديدية الكونغوية المفلسة ماليا، بعد إنفاق نحو 380 مليون دولار.