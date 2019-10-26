يبدو أن مسألة استمرار نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان في الموسم المقبل داخل النادي الفرنسي أصبحت معقدة، بعدما أصر على رحيله في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يشارك نيمار بشكل مستمر في بداية الموسم الحالي، على الرغم من كونه لاعبًا حاسمًا، ,بالإَضافة إلى أن الإصابة الأخيرة التي عانى منها مع المنتخب البرازيلي أثرت بالسلب على مفاوضات تجديد عقده حتى 2022.

وكشف ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان عن رغبة الإدارة في تجديد عقد نيمار وأبلغ هذا الأمر للمقربين من النجم البرازيلي، لا سيما بعد فشل الرحيل إلى برشلونة.

وأوضحت، صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها أمس، أن ليوناردو ، يعلم أن نجم مشروعه الآن يتمثل في نيمار دا سيلفا، لهذا حاول في الأسابيع الأخيرة التوصل مع اللاعب لاتفاق لتجديد عقده داخل ملعب «حديقة الأمراء»، ولكن خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة تعرض نيمار لإصابة مع منتخب «السامبا»، والتي ستبعده عن ملاعب الساحرة المستديرة لمدة 4 أسابيع.

وأشارت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، على أن المفاوضات بين الطرفين وصلت نفقًا مظلمًا، لا سيما بعد ارتفاع سجل نيمار في الإصابات لـ 352 يومًا تحديدًا منذ توقيعه للنادي الفرنسي، وغاب عن المشاركة في 63 مباراة، لهذا تجديد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يعتبر مخاطرة كبيرة في ظل الراتب المرتفع الذي يتقاضيه.

يذكر أن النجم البرازيلي كان قريبًا من العودة إلى فريقه السابق، برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد مفاوضات استمرت لعدة أشهر، ولكن المسألة لم تنته بسبب عدم الاتفاق على القيمة النهائية لصفقة نيمار في ظل ارتفاع القيمة المطلوبة من إدارة باريس سان جيرمان.