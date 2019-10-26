زاخاروفا: المنظومة الأمريكية كانت تسعى لتحطيم المواطنة الروسية بوتينا معنويا

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المنظومة الأمريكية كانت تسعى لتحطيم المواطنة الروسية ماريا بوتينا معنويا، وأن الخارجية بذلت جهودا حثيثة دفاعا عنها.

وقالت زاخاروفا إنه كان من الضروري تقديم الدعم القانوني والمعنوي حيث كانت المنظومة الأمريكية بأكملها تعمل من أجل تحطيم بوتينا معنويا..حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " - اليوم / السبت /-

وقدمت زاخاروفا الشكر لوسائل الإعلام الروسية والصحفيين الذين عملوا على تغطية قضية بوتينا، موضحة في الوقت ذاته إنه لولا تغطية وسائل الإعلام لهذا الحادث لكان من الأصعب بكثير تحقيق ذلك.

يشار إلى أن بوتينا، التي ادانتها الولايات المتحدة بتهمة العمل لصالح دولة أجنبية دون تسجيل نشاطها عميلا أجنبيا على الأراضي الأمريكية، عادت إلى روسيا قادمة من الولايات المتحدة اليوم، بعد سجن دام عاما ونصف العام.