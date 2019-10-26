قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه "لا بد من توسيع مداركنا، وبلاش حالة التحجر في التعامل مع النصوص الفقهية بهذه الطريقة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "مش هنعرف نشتغل، ومش هنعرف نتعامل أبدًا إذا كان فيه البعض فاكر إن هما حراس العقيدة والشرعية".

وتابع: "معنى كده إن دي تركة أثرية فرعونية وعليها حرس، لعنة الفراعنة هتجيلك لو قربت من التراث، والكلام ده مش مظبوط، لأننا بنقبل التراث، لكننا لا نقبل فهم غيرنا له، فهمك للتراث شيء وقبولك للتراث شيء آخر".

وعقب: "إحنا بنقبل التراث بمفاهيم الواقع والعصر، بما يتواءم مع حالنا، وبما يتطور مع أمورنا وما يستجد من أدواتنا ووسائلنا، وبما لا يعارض نص شرعي أو حكم فقهي، فالاجتهاد ضرورة حياة، يعني نكون أو لا أكون".