مدرب ليستر سيتي يبدي سعادة هائلة بالفوز الساحق أمام ساوثهامبتون: كنا بلا رحمة

أبدى برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي سعادة هائلة بالفوز الساحق الذي حققه الفريق على مضيفه ساوثهامبتون 9 / صفر مساء الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانفرد ليستر سيتي بذلك بالرقم القياسي لأكبر انتصار خارج الأرض في تاريخ الدوري الإنجليزي، محطما الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد عندما فاز خارج ملعبه على نوتنجهام فورست 8 /1 في فبراير 1999.

كذلك عادل ليستر سيتي الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ المسابقة والمسجل باسم مانشستر يونايتد عندما تغلب على ضيفه إبسويتش تاون في 1995 بنفس النتيجة.

ووصف رودجرز الانتصار في مباراة أمس بأنه "فوز رائع، رائع للغاية، مُضيفًا :"كنا بلا رحمة. أنا فخور جدا بكوني مدربا لهذا الفريق، إحدى إشارات الفرق الجيدة هي عدم الاستسلام. أردنا أن نظهر أننا فريق جيد وحققنا ذلك بالتأكيد في الشوط الثاني" من المباراة التي أقيمت تحت الأمطار الغزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن كاسبر شمايكل تولى حراسة مرمى ليستر سيتي في مباراة أمس وكان والده بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد في مباراة عام 1995 .

وأضاف رودرجز "كاسبر سعيد حقا. فالحارس الآخر الذي فاز مع فريقه بتسعة أهداف نظيفة كان والده."

وأنهى ليستر سيتي الشوط الأول من مباراة أمس متقدما بخمسة أهداف ثم أمطر شبك منافسه بأربعة أهداف أخرى خلال الشوط الثاني.

وقال رودجرز إنه طالب لاعبيه بين شوطي المباراة، بالتعامل مع الشوط الثاني وكأن التعادل السلبي لا يزال قائما.

وأضاف "قلت بين شوطي المباراة، حافظوا على سرعتكم... الأمر صعب على رالف (هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون) لكن علينا أن نؤدي عملنا ونسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف."

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ليفربول ونقطة واحدة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

ورغم أن ليستر سيتي كان قد توج باللقب في 2016، قال بنجامين تشايلويل مدافع الفريق إنه شعر بأن أحدا لا يرى أن الفريق يستحق هذا المركز بجدول الدوري في الموسم الحالي.

وأضاف "الكل في الدوري بانتظار تراجع ليستر سيتي. لكننا نحتل هذا المركز ونهدف إلى البقاء في المقدمة. نحن فقط بحاجة إلى العمل الجاد."

وتابع "إنه أمر جيد أن نكون في مقدمة الجدول، ونرغب حقا في البقاء كذلك ولدينا الثقة في قدرتنا على تحقيق هذا."