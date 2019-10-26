مقتل زعيم بارز في شبكة «حقاني» خلال غارة جوية بأفغانستان

أسفرت غارة جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية في منطقة "محمد أغا" بإقليم لوجار عن مقتل زعيم بارز من شبكة "حقاني"، كان قد خطط وسهل بعضا من أكثر الهجمات دموية في العاصمة كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع أن قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في المنطقة، مما أسفر عن مقتل قاري برهان وبعض المسلحين الباكستانيين والعرب.

وأضاف البيان أن قاري برهان كان يقود مجموعة من الإرهابيين، وخطط وسهل بعضا من أكثر الهجمات دموية في العاصمة كابول.

وخطط قارى ونفذ هجوم عام 2017 بالقرب من مستشفى "جمهوريت"، الذي أسفر عن مقتل 103 أشخاص وإصابة 235 آخرين، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع، مضيفة أنه خطط أيضا وسهل الهجوم على مبنى شاهق في ميدان "عبد الحق" في عام 2011 .

وخطط قاري برهان، أيضا وسهل بعضا من الهجمات الدموية في كابول، من بين ذلك هجوم بسيارة مفخخة في عام 2015، أسفر عن إصابة 400 شخص والهجوم على بلدة "البيرز".

وأضافت وزارة الدفاع أن قاري برهان كان يتعاون عن كثب مع تنظيم القاعدة، وسهل عملية نقل المهاجمين الانتحاريين إلى إقليمي غزني ولوجار.