اليونسكو توافق على الاحتفال باليوم العالمي للغة البرتغالية سنويا

وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" على الاحتفال باليوم العالمي للغة البرتغالية في 5 مايو من كل عام.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) على موقعها الإلكتروني، أنه تمت الموافقة على القرار خلال اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو هذا الأسبوع في مقر المنظمة الدولية في باريس، مشيرة إلى أن جميع البلدان الناطقة بالبرتغالية اجتمعت لتقديم هذا الاقتراح، ولكنها تلقت دعما من بلدان مثل الأرجنتين وشيلي وجورجيا ولوكسمبورج وأوروجواي.

ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان اليونسكو اعتبر "لحظة مهمة للغاية" للغة البرتغالية والمتحدثين بها على الرغم من أنها ليست مدرجة في اللغات الرسمية للمنظمة.