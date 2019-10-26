رئيس الوزراء العراقي يجتمع بالقيادات الأمنية بشأن المظاهرات الشعبية

عقد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اجتماعا مع القادة الأمنيين اليوم السبت فيما لا يزال المتظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير وعدد من المحافظات.

وذكر بيان للحكومة العراقية وزع مساء اليوم أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد اليوم اجتماعا للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية لمتابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين".

ولا يزال آلاف من المتظاهرين يتجمعون في ساحة التحرير وعدد من المحافظات لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب شهود عيان فإن قوات حفظ النظام العراقية لا زالت تستخدم الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم في تحسين ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد الفشل الذريع في إدارة البلاد.