تنفيذيو الإسكندرية يواصلون التخلص من تراكمات مياه الأمطار

كثفت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، طوال اليوم السبت، من متابعاتها الميدانية لإجراءات شفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة من أماكن التجمعات والمناطق المتضررة خاصة في نطاق حي وسط؛ حيث طريق الموقف الجديد، ومنطقة نادي الصيد، وأمام متحف كفافيس في محطة الرمل.

وقاد الحملة العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، حيث تم عمل بدال لسحب وتصريف المياه علي شبكة الصرف الرئيسة، للحفاظ على سيولة الحركة المرورية، وحركة سير الأفراد، كما تم المرور على منطقة نادي الصيد، وشوارع "الجلاء ومتفرعاته، وعبد المنعم رياض، والحمادي"، للاطمئنان على الحالة العامة للشوارع، والمنازل، والمحال التجارية التي تضررت بسبب غزارة الأمطار.

وخلال عملية التفقد تم الاطمئنان على إصلاح كابل كهرباء اشتعل مساء الجمعة نتيجة الأمطار، أمام بلوك ٥ متفرع من شارع الجلاء، فضلًا عن متابعة شفط تجمع للمياه من داخل إحدى الورش، وتم التواصل مع منطقة وسط للصرف الصحي؛ لإرسال عربة نافوري لمتابعة العمل بالمنطقة.

كما تم المرور على أسفل كوبري محرم بك، وأمام شركة الزيوت المستخلصة؛ وشوارع شوقي بك، وأبو هريرة، وأبي كامل، والمفتش مع المحمودية بامبروزو، وشارع جلال الدسوقي؛ لرصد أي تجمعات للمياه، والتعامل معها، وكذا التأكد من تصريف كل تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق.

وفي نهاية الجولة تم المرور علي متحف كفافيس في شارع شرم الشيخ بمحطة الرمل، بسبب وجود تجمع كبير للمياه أمام المتحف، حيث تم كسح وإزاحة جميع التجمعات بمعرفة إدارة النظافة بالحي، وتم إبلاغ شركة الصرف الصحي لحل مشكلة التجمعات أمام المزار السياحي جذريًا.

والجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية، شهدت، اليوم السبت، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث عادت الشمس للسطوع؛ أثر توقف هطول الأمطار الرعدية الغزيرة والبرق، بالتزامن مع انكسار موجة الطقس شديد السوء، التي ضربت المحافظة على مدار يومين وكانت ذروتها الجمعة، تأثرًا بالمنخفض المداري الذي تعرضت له دول حوض البحر الأبيض المتوسط لعدة أيام.