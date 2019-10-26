 استطلاع: 49% من الألمان يعارضون مشاركة قوات بلادهم في مهمة بشمال سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع: 49% من الألمان يعارضون مشاركة قوات بلادهم في مهمة بشمال سوريا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:23 ص | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:23 ص

كشف استطلاع للرأي أن نحو نصف الألمان يرفضون مشاركة قوات بلادهم في مهمة لإقامة منطقة أمنية دولية في سوريا.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، اقترحت إقامة منطقة حماية تتولى مسؤوليتها قوات دولية في شمال سوريا، دون أن تحدد طبيعة المشاركة المحتملة لقوات بلادها في مثل هذه المهمة.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت، أن 49% من الألمان يعارضون مشاركة قوات بلادهم في مثل هذه المهمة، بينما أيد المشاركة 40% من الذين شملهم الاستطلاع.

وبصورة مبدئية، رحب 43% من الألمان بمقترح وزيرتهم، بينما قيم 37% الاقتراح بالسلبي. ولم تحدد باقي النسبة موقفها من الأمر.

وأجرى الاستطلاع معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "أوجوسبورجر ألجماينه" الألمانية.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر الجاري، 5008 ألمان.

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