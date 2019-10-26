استقرار فى أحوال الطقس فى الوادى الجديد

تشهد محافظة الوادى الجديد، استقرار فى أحوال الطقس، حيث ترتفع درجة الحرارة على عكس عدة محافظات أخرى.

وتواصل المحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات، لتلقي البلاغات حول سقوط الأمطار، ورصد أية آثار ناجمة عن هذه الموجة المتوقعة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة لديها خطة تحرك سريعة حال وقوع الكوارث والأزمات وبالأخص الأمطار خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال مديريات الخدمات ، بالإضافة إلى الانتهاء من تطهير مخرات السيول والمصارف للسيطرة على الأمطار اوالسيول حال وقوعها.