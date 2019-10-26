مقتل 10 أشخاص عقب هطول أمطار غزيرة باليابان

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لقي اليوم السبت ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم شرقي اليابان إثر هطول أمطار غزيرة تسببت فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وتسببت كميات الأمطار المتساقطة في بعض الأماكن والتي أدت إلى حدوث الانهيارات الأرضية والفيضانات في تعطيل جهود المساعدة والإنقاذ اليوم السبت.

وقالت محطة تلفزيون "إن إتش كي" اليابانية إن شخصًا واحدا أصبح في عداد المفقودين.

وكانت أكثر المناطق المتضررة مقاطعة تشيبا المجاورة لمقاطعة طوكيو ومقاطعة فوكوشيما شمال شرقي البلاد.

وكانت هذه المناطق تعرضت لإعصار هو الأقوى منذ عقود وخلف أكثر من 80 ضحية.