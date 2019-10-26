وزير الخارجية الجزائري يشيد بدور حركة دول عدم الانحياز



أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم السبت، أن بلاده طالما دعت إلى احترام مبادئ باندونج وأشادت بدور حركة دول عدم الانحياز.

وقال بوقدوم في تصريحات على هامش اليوم الثاني والأخير من القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز بأذربيجان ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية" إن قمة باكو والدول الأعضاء، ومنهم الجزائر، قد شددوا على مبادئ باندونج، مشيرا إلى أن الجزائر كان لها دور فعال في الإشادة بدور الحركة عبر العالم، وتعد حركة عدم الانحياز أكبر منظمة على المستوى العالمي بعد الامم المتحدة، موضحا أنها تشكل منصة للدول الاعضاء من أجل إبراز مواقفها.

وتتعلق مبادئ باندونج (اندونيسيا 1955) باحترام السيادة والسلامة الترابية للأمم وحقوق الانسان والعدالة، والتي تبقى دائما راهنة نظرا للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلدان الأعضاء في الحركة.



