مقتل 67 شخصا في مظاهرات مناهضة للحكومة في إثيوبيا

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قتل 67 شخصًا على الأقل في مظاهرات مناهضة للحكومة بإثيوبيا منذ الأسبوع الماضي.

وجرح 213 شخصا آخرين منذ بدء المظاهرات يوم الأربعاء الماضي، حسبما صرح كيفاليو تفيرا، قائد شرطة منطقة أوروميا، لشبكة البث المحلية أوروميا اليوم السبت.

وتم نشر الجيش في عدة مناطق من البلاد أمس الجمعة للحفاظ على النظام.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن وسائل إعلام محلية أنه تم نهب منازل وإحراقها في بلدتي داير داوا وأداما، في منطقة أوروميا.

يشار إلى أن الاحتجاجات في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أوروميا ومناطق أخرى، موجهة جزئيا إلى رئيس الحكومة آبيي أحمد الذي فاز مؤخرا بجائزة نوبل للسلام لعام 2019.

وانطلقت المظاهرات بسبب تعليقات للناشط المعروف، جوار محمد، الذي قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السلطات حاولت سحب الفريق الأمني المخصص لحمايته.

وقال: " تم إصدار أمر بسحب فريق الأمن الخاص بي، في منتصف الليل ".

وبعد إعلانه عن ذلك الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ أنصاره الاحتجاج عند منزله وسرعان ما اتسعت المسيرات في أنحاء المنطقة والبلاد.