الرئيس الجزائري يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي التعاون المشترك

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بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح ، اليوم السبت ، مع نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على هامش القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز بأذربيجان سبل التعاون المشترك بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها والوضع في منطقة الخليج وقضايا العالم العربي خاصة الوضع في فلسطين.

وكانت القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز قد انطلقت أمس الجمعة تحت شعار (احترام مبادئ باندونج لضمان إجابة منسقة ومناسبة لتحديات العالم) ؛ وذلك بمشاركة نحو 60 رئيس دولة وحكومة.