استطلاع: نصف الألمان راضون عن القيود كورونا السارية

كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن أكثر من نصف الألمان يعتبرون أن القيود السارية لاحتواء جائحة كورونا، كافية.

وأوضحت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أن 51% من الألمان يتبنون وجهة النظر هذه، بتراجع بمقدار ثماني نقاط مئوية مقارنة بنسبتهم أول الشهر الجاري.

وأظهرت النتائج أن 32% من الألمان يرون أن القيود السارية حاليا غير كافية إلى حد بعيد، بارتفاع بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنة بنسبتهم أول الشهر الجاري، وفي المقابل، اعتبر 15% من الألمان أن هذه التدابير زائدة عن الحد بارتفاع بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنة بمطلع الشهر.

وأعرب 50% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن إجراءات الرقابة الناجمة عن هذه القيود غير كافية، فيما رأى 34% أنها كافية و10% رأوا أنها زائدة عن الحد.

ورأى 74% ممن شملهم الاستطلاع أن بإمكانهم تقديم إسهام قوي للغاية (29%) أو قوي(45%) للحد من الجائحة.

في المقابل اعتبر 19% أن إسهامهم في الحد من الجائحة أقل قوة.

وأعرب 6% عن اعتقادهم بأن سلوكهم في الحياة اليومية لا يمكن أن يسهم بشيء أبدا في الحد من الجائحة.

تجدر الإشارة إلى أن الساسة في ألمانيا دائما ما يشددون على المسؤولية الذاتية للأفراد حيال وقف انتشار الفيروس من خلال تقليص مخالطاتهم.