المعارضة الإسبانية ترفض خططا لتمديد حالة الطوارئ

رفض حزب المعارضة الرئيسي المحافظ في إسبانيا، اليوم الاثنين، بالإجماع خطة الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ الحالية لمدة ستة أشهر.

وتأتي المناقشة عقب إعلان حكومة الأقلية عن حالة الطوارئ التي تستمر أسبوعين وبدأت أمس الأحد لوضع الأساس القانوني المطلوب لتشديد القيود .

غير أن أي تمديد آخر ما بعد انتهاء فترة الأسبوعين سوف يحتاج إلى موافقة برلمانية بحسب الدستور.

وفي معرض إعلان ما يطلق عليها حالة الإنذار، وهي ثالث أعلى مستوى من حالة الطوارئ الوطنية، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه يأمل أن يستطيع تمديدها حتى التاسع من أمايو بدعم من البرلمان.

وفي معرض طلبه دعم المعارضة لهذه الخطوة، حذر من أن الوضع الحالي فيما يتعلق بالفيروس "خطير".

لكن زعيم المعارضة بابلو كاسادو قال اليوم الاثنين إن حالة الطوارئ يجب أن تستمر لفترة ليست أكثر من ثمانية أسابيع حتى منتصف ديسمبر، في محاولة لإنقاذ أعياد الكريسماس.