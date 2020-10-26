المستشار النمساوي يهدد بإغلاق ثان بسبب كورونا

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هدد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الإثنين بفرض إغلاق ثان كملاذ أخير إذا لم يهدأ الارتفاع الحالي في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر كورتس أن الوضع في المستشفيات سوف يحدد ما إذا كان سيتم فرض إغلاق جديد.

وقال: "لا يوجد بلد في العالم سوف يسمح بإرباك العناية الطبية المكثفة به".

ويُعد العبء الزائد المحتمل للنظام الصحي في النمسا شرطا قانونيا لفرض الإغلاق.

وفرضت النمسا أمس الأحد حدا أقصى هو ستة أشخاص للتجمعات الخاصة داخل المباني و12 شخصا للتجمعات في الهواء الطلق.

وشهدت النمسا أرقاما قياسية للإصابات اليومية في الأيام الأخيرة.