قصر الإليزيه: ماكرون يرجئ زيارة لمنطقة كروسوت للقاء ممثلين عن الصناعة النووية جراء كورونا

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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة إلى كروسوت للقاء ممثلين عن الصناعة النووية غدا الثلاثاء جراء أزمة كوفيد-19.

وكان من المقرر أن يزور ماكرون موقع شركة "فراماتوم" برفقة وزير المالية برونو لومير ووزيرة البيئة باربارا بومبيلي ووزيرة الدفاع فلورانس بارلي للتحدث مع ممثلي شركة توليد الطاقة الكهربائية النووية (ايه دي اف) وشركة الطاقة النووية اورانو ونافال جروب بين شركات أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحكومة قد تضطر لإدخال إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر ان يعقد ماكرون اجتماعا وزاريا خاصا بالدفاع صباح الأربعاء في قصر الإليزيه، بحسب أجندة بارلي.