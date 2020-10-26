ألمانيا: القبض مؤقتا على 50 شخصا شاركوا بمظاهرة مناوئة لقيود كورونا

أعلنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض مؤقتا على 50 شخصا كانوا شاركوا في مظاهرات مناوئة لقيود كورونا أمس الأحد.

وأوضحت الشرطة أنها فتحت 64 إجراء تحقيقيا بسبب مخالفة قانون التجمعات وخرق السلم الدولي والتعدي ومقاومة السلطات بالإضافة إلى محاولة تحرير أشخاص مقبوض عليهم.

وأضافت الشرطة أنه تم تحرير 71 مخالفة إدارية بسبب مخالفات قواعد الحماية من العدوى، مشيرة إلى أن 18 فردا من أفرادها أُصِيْب في المظاهرة.

واستعانت الشرطة بنحو 650 فردا من أفرادها في تأمين المسيرات العديدة وموكب المظاهرة.

من جانبه، أشار اندرياس جايزل، وزير داخلية ولاية برلين، إلى أن السلطات تلاحظ تنامي مخالفة القواعد والاستعداد للعنف "ولا يمكن أن نقبل بهذا"، وذكر أن الشرطة واجهت مقاومة وتعديات.