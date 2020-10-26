القيادة الصينية تبدأ جلسة للتخطيط الاقتصادي

بدأت القيادة الشيوعية في الصين اليوم الاثنين اجتماعا يستمر أربعة أيام لوضع الخطة الاقتصادية الخمسية المقبلة وتحديد أهداف التنمية حتى عام 2035.

ومن المقرر أن تركز الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين على الاعتماد على النفس في الاقتصاد والابتكار التكنولوجي وبيئة أنظف.

وتمضي بكين قدما في فلسفة "التداول المزدوج"، والتي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على النفس في الاقتصاد مع الاستمرار في الاستفادة من العولمة.

وقالت شبكة تليفزيون الصين الدولية الرسمية إن الرئيس الصيني شي جين بينج قرأ تقرير العمل جهرا أثناء افتتاح الجلسة الموسعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وهي هيئة عليا في الحزب الحاكم.

ومن المقرر أن تستمر الجلسة الموسعة حتى يوم الخميس، لكن من المحتمل ألا يتم الإعلان عن القرارات المتخذة بها حتى الجلسة البرلمانية المقبلة، والتي عادة ما تعقد في مارس.

ويعقد الاجتماع على خلفية التوترات المتزايدة بشأن التجارة وحقوق الإنسان ووباء كورونا مع الولايات المتحدة وأستراليا ودول غربية أخرى.

وبينما تشهد الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا، تمكنت الصين من السيطرة على الوباء إلى حد كبير، مما سمح لاقتصادها بالتعافي.

وتسارع نمو الاقتصاد ليصل إلى 9ر4% في الربع الثالث من العام بعد تراجع تاريخي بلغ 8ر6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ونمو بنسبة 2ر3% في الربع الثاني.