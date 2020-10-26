الإمارات: 317 ناشرا يناقشون أثر كورونا على صناعة النشر

أنهت هيئة الشارقة للكتاب بالإمارات استعدادها؛ لتنظيم مؤتمر الناشرين في دورته العاشرة خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر المقبل.

ويتضمن المؤتمر ثمانية جلسات حوارية يناقش فيها المشاركون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه صناعة النشر في المنطقة والعالم.

ويشارك في الجلسات 317 ناشرًا و33 متحدثًا ومتخصصًا في صناعة النشر من مختلف أنحاء العالم إلى جانب نخبة من خبراء حقوق النشر والقانونيين.

ويستهل المؤتمر برنامج فعالياته بجلسة حوارية بعنوان "نظرة على واقع صناعة النشر في العالم: النمو في ظل أزمة كورونا" يشارك فيها مجموعة من الخبراء والعاملين في قطاع النشر من أنحاء العالم؛ لمناقشة سبل مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا.

وستتناول الجلسة الحوارية الثانية سبل تكيف صناعة النشر مع متطلبات المستقبل ودور الفعاليات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التواصل بين الناشرين والقراء في العالم، حيث يستعرض المشاركون تجاربهم الناجحة في تنظيم فعاليات للتواصل مع القراء.

وتتناول جلسات المؤتمر موضوع "البحث عن جمهور جديد للكتب المترجمة"، وموضوع "عالم المرأة: رائدات عالميات في قطاع النشر"، و"التعليم في المنزل والتعليم الافتراضي: ما هي الخطوة المقبلة لنشر المواد التعليمية"، ومسار قطاع النشر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتطرق المشاركون لمناقشة موضوع "قرصنة الكتب: ما هي أضرارها؟" حيث يبحث الناشرون والخبراء القانونيون سبل مكافحة قرصنة الكتب، إلى جانب مناقشة "ظاهرة الكتب الصوتية"، ونمو منصات الكتب الصوتية وانتشارها في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى عادات الاستماع التي يتبناها الأفراد.

وتختتم الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين بجلسات تجمع الناشرين والمتخصصين في صناعة النشر لمناقشة حقوق النشر والتوزيع والترجمة بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع الخبراء العالميين المتخصصين في قطاع حقوق النشر وحقوق الترجمة.