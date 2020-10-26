تعتبر الابتسامة واحدة من أولى الميزات التي يلاحظها الناس على وجه أي شخص، لذلك يمكن أن تلعب مجموعة الأسنان دورًا حيويًا في خلق هذا الانطباع الأول والدائم أحيانا، إذ تعتبر الأسنان الناقصة غير جذابة لدى كثيرين، وغالبا ما يلجأ أصحاب هذه الأسنان إلى إخفاء ابتسامتهم الطبيعية بسبب هذه المشكلة التي يرونها تقلل من جاذبيتهم.

لذلك نشر موقع "ديلي تو ديلي نيوز" مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد في الحصول علي ابتسامة مثالية.

_ اختيار طرق تبييض الأسنان بعناية

يمكن أن تساعد منتجات تبييض الأسنان في تقليل تغير لون الأسنان، ولكن يجب العناية عند تجربتها وذلك لأنها قد تكون ضارة بعض الشيء على المدى الطويل، لذلك يمكن اختيار إجراء تبييض الأسنان بالليزر وهو بديل أفضل بكثير من إجراءات تبييض الأسنان التقليدية، إذ يعد تبييض الأسنان بالليزر خيارًا آمنًا للأسنان مقارنة بطرق التبييض الأخرى، حيث أنه لا يستهدف جزيئات المسام المتراكمة ويؤدي إلى تآكلًا أقل بكثير للمينا.

_ الاستخدام الصحيح لفرشاة الأسنان

على الرغم من أهمية اختيار الفرشاة المناسبة التي تناسب نوع الأسنان واللثة، فمن الضروري أيضًا استخدام تقنية الفرشاة الصحيحة، ويميل معظم الناس إلى الاعتقاد أنه إذا كانت أسنانهم صفراء متغيرة اللون وتنظف أسنانها بقوة أكبر من المعتاد، فإنهم سينجحون في تفتيح أسنانهم، ولكن ليس هذا هو الحال، حيث أن القيام بذلك يمكن أن يضعف تدريجيًا طلاء مينا الأسنان مما يعمل علي إتلاف اللثة، لذلك ينصح الدكتور رينكو جين طبيب أسنان بأهمية غسل الأسنان بلطف وبحركة دائرية ثلاث مرات يوميا.

_ علاجات تقويم الأسنان

غالبًا ما تستخدم علاجات تقويم الأسنان لمحاذاة الأسنان الملتوية، والظهور بابتسامة جذابة، حيث أن هناك أنواع مختلفة من الخيارات التي يمكن للمرء أن يختارها مثل التقويم المعدني أو الخزفي، وهناك طريقة أخرى فعالة لمحاذاة الأسنان وهي استخدام انفزلاين الذي يعمل على تقويم الأسنان بشكل فعال، وهو يعتبر أكثر الطرق غير المرئية والخالية من المتاعب.

_ الأكل الصحي

في حين أنه من الضروري الحفاظ على نظافة الأسنان للتباهي بهذه الابتسامة المثالية، فمن المهم أيضًا أن مراقبة ما يتم استهلاكه من الطعام خلال اليوم، وذلك لأنه يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في إتلاف الأسنان وإضعاف صحة المينا، ومن المهم أيضًا مواكبة موعد طبيب الأسنان، إذ يعد الحفاظ على نظافة الفم دائمًا نقطة إيجابية من أجل التباهي بتلك الابتسامة الفاتنة، وذلك لأنها قادرة على تعزيز الثقة بالنفس وإعادة بناء صورة المرء.