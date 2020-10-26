الصين: ندعم جهود السودان لتحسين علاقاته مع العالم الخارجي

أعربت الصين اليوم الاثنين عن ترحيبها بأي إجراءات من شأنها تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدة دعمها جهود السودان المبذولة لتحسين علاقاته مع العالم الخارجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجة الصينية "تشاو لي جيان" - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين اليوم، تعليقا على البيان المشترك الصادر يوم الجمعة عن الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان حول الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الأخيرتين وإنهاء حالة العداء بينهما - "تابعت الصين التقارير ذات الصلة.. ندعم جهود السودان المبذولة لتحسين بيئتة الخارجية (علاقاته مع العالم الخارجي)".

وأضاف جيان "يسعد الصين أن ترى تدابير من شأنها أن تساعد على تخفيف حدة التوتر بين دول الشرق الأوسط وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وتأمل الصين أن تتخذ جميع الأطراف المعنية إجراءات ملموسة لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار الحوار والتفاوض على قدم المساواة قريبا".

وتابع جيان أن "موقف الصين من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، وستواصل (بكين) دعمها الثابت لقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. كما تدعم الصين الوصول مبكرا إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والتوافقات والمبادئ الدولية الأخرى. وإن الصين عازمة على العمل مع المجتمع الدولي لمواصلة الاضطلاع بدور إيجابي وبناء في هذا الصدد".