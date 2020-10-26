الشرطة الألمانية تنفي وجود مشتبه بهم في هجوم روبرت كوخ

أعلنت الشرطة الألمانية في برلين أنه لا يوجد مشتبه بهم حتى الآن في واقعة إلقاء مواد حارقة على مبنى معهد "روبرت كوخ"؛ لأبحاث الفيروسات في العاصمة الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الاثنين، إن جهاز أمن الدولة التابع للشرطة (المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية) يحقق في كل الاتجاهات، حيث تم توصيف الواقعة على أنها محاولة إضرام حريق بشكل متعمد.

وبحسب الشرطة، كان قد تم إلقاء عبوات حارقة على واجهة مبنى المعهد ليلة السبت/الأحد قبل الماضية، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

وكان موظف أمن قد شاهد عدة أشخاص ألقوا بالزجاجات التي تحتوي على سائل قابل للاشتعال، وقد تمكن الموظف من إطفاء الحرائق، فيما لاذ الجناة بالفرار.

وأوضحت الشرطة أنه يجري التحقق من أن الجريمة وقعت لأسباب سياسية، وذلك نظرًا لأن الواقعة تتعلق بعقار مملوك لمعهد "روبرت كوخ"، وقد وقع الهجوم على مبنى المعهد في حي تمبلهوف-شونيبرج جنوب برلين، وليس المبنى الرئيسي للمعهد الواقع شمال غرب العاصمة.

ويلعب معهد روبرت كوخ دورًا محوريًا في مكافحة وباء كورونا، وقد رفض المعهد اليوم الرد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية عن الواقعة، مشيرًا إلى التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الجريمة في الولاية.