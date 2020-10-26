حالة من التأهب تسود الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب انتخابات الرئاسة، التي من المقرر لها أن تعقد في نوفمبر المقبل؛ لذلك تنتشر الحملات المختلفة والمبادرات لتشجيع الناخبين على المشاركة في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا الذي فرض أوضاعا جديدة على كل البلاد.

ظهرت مبادرات تسعى لكسب مشاركة أزيد من قبل الشباب ومساندة كبار السن وتوفير ظروف آمنة للانتخاب، كما فكر البعض بصورة أخرى في دعم الناخبين، من خلال توفير أطعمة بالقرب من أماكن الاقتراع، التي قد يمتد وقت الانتظار فيها إلى 12 ساعة، وفقا لموقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.

دشنت منظمة "وورلد سينرال شيكن" غير الحكومية، وهي مؤسسة غير ربحية، مبادرة "شيف أوف ذا بولز"، التي تدعو المطاعم والمؤسسات الغذائية المحلية لتقديم وجبات للناخبين، أثناء انتظارهم للتصويت.

قال نيت موك: "كان علينا تقديم حلول للوضع بعدما رأينا طوابير الاقتراع يقف فيها الناخب ما يصل إلى 12 ساعة حتى يأتي دوره؛ لذلك تحمسنا للفكرة بصفتنا منظمة استجابة للطوارئ، وإيجاد شكل لمساعدة المواطنين".

وعلق دان راسكين، مالك أحد المطاعم الأمريكية الرئيسية في شيكاغو، ردا على حديث موك، قائلا: "أعتقد أن الناس متحمسون حقًا للتصويت في الانتخابات، وسيندهشون من وجود أشخاص هناك لتقديم الطعام، حيث كانت الطوابير طويلة جدًا في أماكن الاقتراع سابقا، وأعتقد أنه حتى لو كان الناس يعرفون أن الطوابير طويلة، فلن يفكروا في إحضار وجبة معهم وحملها أثناء وقت الانتظار".

والهدف من المبادرة، كما أعلن أصحابها، هو تسهيل الأمر على الناخبين، كما تقوم المنظمة بإطعام العاملين في الاستطلاعات، وأكدت أن الجهد المبذول ليس له أي زاوية سياسية أو اتجاه معين.

كما أن الهدف المعنوي للمبادرة هو جمع الناس في مكان واحد لتناول الطعام لتعزيز الشعور بالمواطنة في لحظة ديمقراطية هامة في تاريخ الولايات المتحدة، على حد تعبير موك.

صرح أصحاب بعض المطاعم، بأنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لجعل التجربة أفضل، عربة طعام للعصائر والشطائر في جورجيا، تسمي جميع منتجاتها بأسماء الرقصات الشعبية، وتستخدم الموسيقى لمحاولة إسعاد الناخبين أثناء انتظارهم.