محافظ الفيوم: نجحنا في إدارة انتخابات النواب بتعاون أجهزة الدولة مجتمعة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن العملية الانتخابية مطمئنة جدًا خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى عدم وجود أي ملاحظات سلبية.

وأضاف الأنصاري، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الدولة استطاعت إجراء انتخابات مجلس نواب في ظل ظروف وتحذيرات دولية بإعادة انتشار فيروس كورونا، متابعًا: «نجحنا في إدارة هذا الاستحقاق بتعاون أجهزة الدولة مجتمعة».

وذكر أن العملية تسير بشكل إيجابي جدًا داخل اللجان من قبل القضاة كافة، مشيدًا بدور الجهاز التنفيذي للمحافظة في أعمال النظافة قبل وأثناء الانتخابات.

ولفت إلى أن مديرية الشباب والرياضة نظمت مجموعات لتوعية المواطنين وتنظيمهم في المراكز ذات الإقبال الكبير، مؤكدًا توفير أدوات الحماية الشخصية باللجان كافة.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح أمس السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن ينتهي التصويت بالمرحلة الأولى مساء اليوم الأحد.