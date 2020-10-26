المتحدث باسم الحكومة الكويتية: قبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة للشباب

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي ‏الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم صدور مراسيم بقبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري.

وأضاف المزرم- في بيان صحفي، اليوم الإثنين- أنه تقرر تكليف كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحقيبة وزارة الدولة لشئون الشباب بالوكالة، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح بحقيبة وزارة الإعلام بالوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري، قد تقدم باستقالته، في وقت سابق، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.